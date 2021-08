Mondonapoli Tv – Le dichiarazioni di Spalletti, le formazioni di Napoli-Venezia, la Serie A e Amazon come nuovo sponsor

Anche oggi MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto tg giornaliero delle 19. Per il mese di agosto vi terremo sempre compagnia in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Il primo talk di quest’oggi ha visto protagonista Luciano Spalletti: abbiamo parlato della conferenza stampa pre Venezia e delle dichiarazioni del mister.

Nel secondo talk abbiamo analizzato la probabile formazione che domani scenderà in campo al Maradona.

A metà trasmissione abbiamo aggiornato i nostri spettatori della partite in onda questo pomeriggio: Inter-Genoa e Verona-Sassuolo.

Infine abbiamo dedicato uno spazio al nuovo sponsor di manica del Napoli, Amazon.

Clicca qui e rivivi l’80a puntata del tg di MondoNapoli TV.