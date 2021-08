Serie A, le formazioni ufficiali di Empoli-Lazio e Torino-Atalanta

L’esordio di Sarri sulla panchina della Lazio avrà un sapore speciale. Sarà un ritorno quello a Empoli per il tecnico toscano che sfiderà la sua ex squadra allenata ora da Aurelio Andreazzoli. Le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2) Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, Cutrone

LAZIO (4-3-3) Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

In contemporanea andrà in onda il match tra Torino e Atalanta: i granata ripartono da Ivan Juric mentre i neroazzurri, allenati da Gasperini, riproveranno a stupire come gli anni scorsi. Le formazioni ufficiali:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca; Sanabria. All. Juric

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, Pessina, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. All. Gasperini