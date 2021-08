Spalletti: “Insigne vuole sempre dare il suo contributo, non si farà influenzare dalle voci di mercato”

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Venezia, Luciano Spalletti ha parlato molto anche di Lorenzo Insigne. Le sue dichiarazioni sul capitano azzurro: “Lorenzo lo vedo arrivare sempre sorridente al campo, sempre voglioso di dare il suo contributo, mi sembrerebbe strano che si facesse influenzare dal mercato. Le incertezze sul lavoro non riguardano il mondo del calcio, una persona del livello professionale di Lorenzo, che ha sognato sempre fin da bambino di stare in questo contesto, scaccerà via queste voci in un colpo solo così come schiaccia la palla al limite dell’area e la mette dove vuole…”