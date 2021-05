Mancini: “I ragazzi mi mettono in difficoltà per l’Europeo. Su Bernardeschi…”

Dopo la vittoria contro San Marino in amichevole, il commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni della Rai. Le sue parole:

“L’abbiamo sbloccata dopo mezz’ora poi nel secondo tempo siamo stati più aggressivi e più veloci nei passaggi, oggi era importante giocare bene. Ci sono un paio di scelte per l’Europeo che mi mettono in difficoltà, anche se in partita non li cambi più di tanto. Bernardeschi ha sempre fatto bene con noi e ci ha aiutato a qualificarci, sarà una certezza per l’Europeo. Kean ha preso una botta subito, è un giocatore che ha margini di miglioramento enormi e si è visto anche al PSG”.

Dunque, con la certezza di Bernardeschi, Matteo Politano dovrà “sudarsi” la convocazione all’Europeo.