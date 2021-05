Ci siamo, Luciano Spalletti sta per diventare il nuovo tecnico del Napoli. C’è la firma, appena effettuata, e secondo Sky Sport il contratto sarà fino a giugno 2023. Tutto fatto, manca solo l’ufficialità. Le cifre dell’accordo si aggirano tra i 2.7 e i 2.8 milioni di euro. Il primo obiettivo per il tecnico sarà quello di riportare gli azzurri in Champions, come fatto con Udinese, Roma ed Inter.

Arrivata la firma anche per Simone Inzaghi con l’Inter.