Del Genio: “Mertens fa bene ovunque. Petagna servirà molto”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto durante la trasmissione “Radio Goal” di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli. Ecco le sue parole:

“Mi piace molto Rrahmani, sembra sicuro dei suoi mezzi: è affidabile, fa cose semplici e le fa bene. Insigne-Mertens-Osimhen contro il Parma? Il belga lo vedo bene ovunque, con la nazionale gioca a destra ed è convincente. Nel 4-2-3-1 starebbe bene da sottopunta. Credo vedremo spesso cambi di moduli con Gattuso, la mia speranza è che lo si cambi soprattutto nei match in cui si è in difficoltà. Petagna? Le sue caratteristiche sono utili per un certo tipo di soluzioni e la sua intelligenza nei movimenti può tornare utile contro avversari chiusi. Non mi piace chi tira sentenze su di lui”.