Colonnese: “Koulibaly-Manolas non funzionavano. Rrahmani compagno perfetto per il senegalese”.

Francesco Colonnese, ex difensore del Napoli, è intervenuto durante la trasmissione “Radio Goal” di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli. Ecco le sue parole:

“Rrahmani è stato un grande acquisto: non ha paura dell’uno contro uno, affronta gli attaccanti e sono sicuro che si dimostrerà duttile anche tatticamente. Gli allenatori provano tante cose e nelle amichevoli il kossovaro ha giocato a centro-destra con Koulibaly: queste prove servono a valutare un’eventualità titolarità. Il senegalese ha bisogno di un ragazzo fisico al suo fianco e Rrahmani è il compagno adatto. Manolas e Koulibaly hanno fatto diversi errori lo scorso anno, le coppie funzionano quando riescono ad integrarsi, come per esempio avevano fatto Koulibaly e Albiol. Io con Baldini sapevo quali erano i suoi difetti e viceversa. Kalidou e Manolas sono forti individualmente ma non si completavano. Invece Maksimovic riesce a completare ciò che Koulibaly non ha. Se Koulibaly avesse la testa tornerebbe al top e servirebbe molto al Napoli”