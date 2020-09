Pistocchi: “Lotta scudetto tra Juventus e Inter, a seguire Lazio e Napoli”

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto durante la trasmissione “Marte Sport Live” di Radio Marte per parlare del prossimo campionato di Serie A. Ecco le sue parole:

“La griglia di partenza di Serie A dipende da cosa succederà negli ultimi giorni di calciomercato. I club non hanno liquidità. Il Napoli ha i soldi e non li spende, in questo modo ha il bilancio migliore di tutti e i tifosi dovrebbero esserne orgogliosi. Per lo scudetto in prima fila ci sono Inter e Juventus, poi Napoli e Lazio. Per l’Atalanta bisognerà vedere se riuscirà a ripetersi: ha perso pezzi importanti come Castagne e c’è la questione Ilicic. Il Milan è stato glorificato nel finale di stagione ma alla fine è comunque arrivato 6°, resto perplesso sulle qualità del gioco. Se il Napoli vende giocatori come Allan e Koulibaly deve prenderne di più bravi altrimenti peggiora la squadra. Ho sentito parlare di 4-2-3-1 ma servirebbe un giocatore dietro le punte e Mertens ormai è un attaccante. La gente non capisce alcune cose: il trequartista è un centrocampista offensivo che fa le due fasi. Gli esempi sono Zola, Donadoni, Di Stefano e il migliore di tutti Maradona. 4-3-3 con Mertens e Insigne alle spalle di Osimhen? Non è l’ideale, se il Napoli vuole giocare così deve prendere Berardi o un giocatore con quelle qualità. Mi sorprende la situazione di Milik che al Napoli potrebbe servire molto. Dovrebbe migliorare la cattiveria sottorete perché sbaglia gol facili, ma in compenso crea molte occasioni”.