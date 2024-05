Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport il Napoli può tornare alla carica per Samardzic dell’Udinese, il serbo con Cannavaro è tornato al centro della squadra cosa che con Cioffi non si vedeva, quando stava per andarsene al Napoli per 20 Milioni più bonus. A far saltare affare però è la mancata intesa tra De Laurentiis e il padre di Samardzic Mladen con il tema delle commissioni troppo elevate per il Napoli.