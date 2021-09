Ferrero: “Su Petagna da oltre 10 giorni, vi spiego cosa è successo col Napoli”

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per svelare i dettagli dell’affare sfumato per Andrea Petagna. Queste le sue parole: “Abbiamo contrattato per Petagna più di 10 giorni! Parte dei nostri dirigenti hanno fatto ben tre incontri con Giuntoli e pareva essere tutto definito. Alla fine il problema è stato il Napoli, loro non hanno voluto cederlo. C’erano tutti gli accordi del caso e sarebbe mancato solo lo scambio di documenti finale.

Come ho già detto, aspettammo la risposta del Napoli fino alle prime ore del mattino poi abbiamo virato su Ciccio Caputo. E’ un attaccante fortissimo che ci è sempre piaciuto. Alla fine non tutti i mali vengono per nuocere“.