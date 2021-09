VIDEO – Accadde oggi, il Napoli di Reja conquista la prima vittoria in Serie A dell’era De Laurentiis!

Era il 2 settembre 2007, il Napoli fresco di promozione, era atteso al Friuli dall’Udinese di Inler. Dopo la prima sconfitta maturata in casa con il Cagliari, gli azzurri si rifecero con gli interessi! Ben 5 goal rifilati ai padroni di casa, iconica l’ultima scena al goal del ‘Pampa‘ Sosa che si scusa con i tifosi avversari dopo aver firmato la rete che avrebbe poi sancito il risultato finale.

La SSC Napoli ha voluto ricordare quella grande giornata con un video sui social. Tutti i goal di quel fantastico match in un solo inedito video da vedere e rivedere. Soprattutto il terzo goal, firmato per la prima volta nel campionato di italiano da Ezequiel Lavezzi. Di seguito il video in questione: