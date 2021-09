ITALIA-BULGARIA – Dopo la conquista dell’Europeo, l’Italia torna in campo. Questa volta contro la Bulgaria, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, nella gara di qualificazione per i mondiali del prossimo anno in Qatar. L’Italia è al primo posto nel girone, dovrà mantenerlo, per accedere direttamente alla fase a giorni dei campionati 2022. Ecco le scelte del ct Roberto Mancini:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Roberto Mancini.



BULGARIA (4-3-3): Georgiev; Hristov, Antov, Hristov, Nedyalkov; Kostandinov, Vitanov, Yankov; Despodov, Iliev, Yomov. Ct: Petrov