Il Napoli è pronto a chiudere il colpo Osimhen. Il club partenopeo ha messo nel mirino l’attaccante del Lille ed è pronto a trovare un’accordo per portare all’ombra del Vesuvio il classe 97′. Dopo la visita in città dell’attaccante nigeriano, e un incontro a Capri con ADL, tutti gli indizi portano verso un’imminente chiusura. Tutto infatti sembra portare verso la fumata bianca. Oltre a notizie indicative dalla Francia (Qui per saperne di più), sono anche arrivate certezze dagli esperti di mercato italiani.

Alfredo Pedullà, infatti, ha confermato che siamo in dirittura d’arrivo e che manca davvero poco alla chiusura. Un altro indizio indicativo è sicuramente l’assenza di Cristiano Giuntoli oggi a Bergamo per seguire il match in programma alle 19:30, e quindi chiudere l’affare Osimhen. Qui il tweet dell’esperto di Sportitalia: