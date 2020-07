Sembra che manchi veramente poco all’approdo di Victor Osimhen in azzurro. Ulteriori conferme arrivano dal quotidiano francese Le10Sport, il quale fa sapere di come il gioiello nigeriano abbia già comunicato al suo attuale club, il Lille, di voler giocare nel Napoli a partire dalla prossima stagione. Secondo il tabloid d’oltralpe la visita del giocatore con compagna ed entourage del capoluogo campano è stata decisiva ai fini della trattativa: la città è piaciuta molto e i discorsi con ADL, Giuntoli e Gattuso sono andati a buon fine. Ora toccherà a Napoli e Lille trovare l’accordo sul prezzo del trasferimento, ma la strada è in discesa e le parti sono vicine.