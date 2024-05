Lukaku accostato al Napoli, il Chelsea fissa il prezzo. La Roma non lo riscatterà

Romelu Lukaku non sarà il centravanti della Roma per la prossima stagione. La cifra richiesta dal Chelsea (40 milioni) è ritenuta troppo alta dai giallorossi, come riportato da Il Corriere di Roma.

In più, difficile da sostenere è anche lo stipendio del belga, con un contratto da 9,8 milioni di euro lordi, senza considerare che Lukaku è stato decisivo solamente nella prima parte di stagione.

Complicato dire da chi ripartirà la Roma, non avendo in rosa nessun calciatore con caratteristiche simili a quelle di BigRom.