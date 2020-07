Massimo Pavan, vice-direttore di Tuttojuve.com, nel suo editoriale per il portale bianconero ha parlato di un possibile trasferimento di Arek Milik in bianconero. L’attaccante non è certo di restare in azzurro, e su di lui restano vigili su di lui, fra cui il club di Maurizio Sarri. Ecco quanto evidenziato nell’editoriale:

“A Milik, ad oggi, conviene andare 8 mesi in tribuna, giocare solo qualche gara, eventualmente con le nazionali e risvegliarsi bianconero nel 2021. Sia per la Juventus che per lui può essere un’opportunità; il polocco guadagnerebbe di più, e la Juventus ne guadagnerebbe dal punto di vista del monte ingaggi dato che non deve trattenere Gonzalo Higuain. Quanto al Napoli però, si può dire che la vera sconfitta di questa situazione, è la loro. Ma d’altronde la colpa è tutta loro, del resto nessuno ha impedito agli azzurri di rinnovare per tempo il contratto e nessuno impedisce a De Laurentiis di accettare la proposta di 20 milioni circa della Juventus che appare molto generosa per un calciatore che a gennaio, ad oggisi può prendere gratis“