Panchina Napoli, Di Marzio: “Proseguono le trattative con conte, la situazione”

Non è più un mistero ormai, che il Napoli stia cercando il nuovo allenatore per la prossima stagione, visto l’addio certo di mister Calzona. Secondo le voci delle ultime settimane, i nomi più caldi sono quelli di Conte, Gasperini, Italiano, e Pioli. Attraverso il suo profilo Instagram, Gianluca Di Marzio non ha smentito le notizie.

Infatti, secondo il noto giornalista esperto di mercato, il nome in pole position è proprio tra i quattro citati. Di seguito quanto si legge nella descrizione del suo post: “Napoli, le due prime scelte per la panchina restano Gasperini e Conte. Con l’ex Tottenham prosegue la trattativa economica ma ancora non si è trovato un punto di incontro”.