Gazzetta: “Conte sarebbe la miglior soluzione per il Napoli, ma la trattativa è complicata”

Aurelio De Laurentiis non molla la presa su Antonio Conte. Il presidente vuole chiudere l’operazione il prima possibile, consapevole che il tecnico potrebbe essere l’unico in grado di risollevare le sorti di un Napoli caduto piuttosto in basso nel corso di questa stagione.

A parlarne è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la quale sottolinea la complessità dell’accordo in termini soprattutto economici: “Antonio Conte può costruire una Cattedrale sulle macerie di questa squadra, ma la trattativa è ancora molto complicata. Il Napoli dovrebbe fare un super sforzo economico per venire incontro alla richiesta del tecnico e non tutti in società sono convinti di voler rischiare“.