Sky – Osimhen non ce la fa: sarà out per Fiorentina-Napoli

Victor Osimhen non ce la fa: sarà assente in occasione della partita Fiorentina-Napoli, ultima chance per gli azzurri di disputare una competizione europea nel corso della prossima stagione. Ad annunciarlo è il portale Sky Sport. L’attaccante nigeriano ha accusato di un fastidio ai flessori ed un problema al ginocchio che gli impediscono di stare al meglio. Secondo quanto riportato, le sue condizioni non sono al meglio ed i tempi di recupero non gli consentono di recuperare in vista della sfida, programmata per il giorno venerdì 17 maggio alle ore 20:45.