Victor Osimhen, attaccante classe 97′ del Lille (Qui per saperne di più), è ad un passo dal vestire la maglia azzurra. Dopo la visita Napoli con il suo entourage del Nigeriano; la trattativa sembra delineata, manca solo un accordo con il Lille che chiede un’ingente cifra per l’attaccante.

Oggi a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato uno dei suoi primi allenatori – Mario Notaro – che lo ha visto sbocciare giovanissimo. Con lo Charleroi, Osimhen, ha assaporato il calcio europeo; e prima del fatidico passo in Ligue 1 ha brillato con il tecnico italiano in Belgio. Qui le sue parole:

“Per Osimhen Napoli potrebbe essere la giusta destinazione.Sin giovanissimo ha dimostrato le sue qualità, e in ogni squadra in cui è andato ha fatto dei passi avanti. Per me Victor con Gattuso, e con il modo di giocare in Italia, può davvero esplodere. E’ un ragazzo con grinta, ha sempre voglia di vincere e migliorarsi. Dovete pensare che anche in allenamento voleva sempre far gol. Può adattarsi anche all’ambiente partenopeo. Da sempre mi ricorda Cavani, può fare il suo percorso a Napoli. Per ora non chiamerò Victor, aspetterò che sia ufficiale. O magari lo chiamerò prima per convincerlo.”