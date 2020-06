Domani il Napoli riprenderà la Coppa Italia. E, come scrive Il Mattino, è già tempo di decisioni importanti di formazione. Le due squadre si sfideranno a porte chiuse: dunque il fattore campo sarà evitato. Sarà necessario battere l’altra solo per meriti tecnici. Vediamo allora le probabili formazioni di Gattuso e Conte.

Qui Napoli: Gattuso dovrà far fronte diverse indisponibilità. Fabian e Allan vanno verso il forfait e non dovrebbero essere della partita. Al loro posto, come mezzali, spazio a Elmas e Zielinski ai lati di Demme. In difesa le scelte sono obbligate: Koulibaly e Maksimovic tornano al centro, con Di Lorenzo e Rui sulle fasce. In attacco più di qualche dubbio: Mertens ha qualche problema fisico, ma dovrebbe esserci. In porta c’è Ospina.

Qui Inter: Conte cambia modulo. L’allenatore nerazzurro vuole affidarsi alla classe di Eriksen e per farlo passerà al 3-4-1-2. Davanti la coppia Lukaku-Lautaro è confermata, mentre in difesa De Vrij e Bastoni hanno qualche acciacco, ma dovrebbero farcela. A centrocampo Barella e Brozovic formeranno la cerniera per opporsi agli inserimenti del Napoli. In porta il capitano Handanovic.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Zielinski, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne (c).

Inter (3-4-1-2): Handanovic (c); Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro.