Stipendi, a breve ADL pagherà le mensilità di marzo. E le multe?

La pandemia da coronavirus ha cambiato gli scenari del calcio, anche in tema pagamento degli stipendi. In qualche società, come la Juventus, sono stati i calciatori di propria spontanea volontà a rifiutare le mensilità durante la pandemia.

Nella restante maggior parte dei casi, invece, il regolamento prevede che gli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno dovranno essere pagati entro il 31 agosto. Questa è ad esempio la situazione del Napoli, dove Gattuso ha tranquillizzato tutti. ADL gli ha comunicato infatti che la prossima settimana verserà le mensilità di marzo.

Da non dimenticare resta però la situazione e il caos relativi alle tanto discusse multe per l’ammutinamento di inizio novembre. A quanto pare – scrive Il Corriere del Mezzogiorno – gli avvocati di società e calciatori sono tornati a parlarne. Anche perché la questione sembra aver rallentato anche le trattative dei rinnovi, come abbiamo spesso raccontato.

C’è dunque da capire che posizione assumerà in merito ADL, anche se l’opzione più probabile sembra, al momento, quella della conciliazione. Se non altro, per evitare uno scontro che, se protratto, potrebbe distruggere tutti e tutto.