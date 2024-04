La Repubblica: “Napoli, attivo di 200 milioni, margine per scegliere gli acquisti”

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ha analizzato sulle pagine del quotidiano la situazione economica del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Ecco le sue parole: “Il Napoli si presenta nella nuova stagione con una invidiabile posizione finanziaria attiva di circa 200 milioni”.

Poi Corbo ha continuato: “Centoventi di fine giugno 2023 e altri 80 previsti. In una serie A che ha un indebitamento complessivo lordo di 3 miliardi, il Napoli fa registrare conti in ordine. A grandi linee, tre miliardi di ricavi dal 2004 ad oggi, di cui 1,5 di diritti tv. Ha speso in acquisti di giocatori un miliardo e 100 milioni, ha un margine operativo lordo di 1 miliardo e 200 milioni di cui la metà derivante dalla gestione corrente, plusvalenze escluse. Prospettive favorevoli, quindi per ripartire. Il Napoli ha facoltà di scelta per gli acquisti”.