Cinque giocatori del Napoli sono sotto diffida in vista della partita contro il Monza, prevista per domenica 7 aprile alle 15:00. Si tratta di Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge, Amir Rrahmani e Victor Osimhen. Se uno di loro ricevesse un cartellino giallo nella partita contro il Monza, sarebbe squalificato per la successiva partita casalinga contro il Frosinone, programmata per domenica 14 aprile alle 12:30.