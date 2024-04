Il Mattino – Palladino attenzionato dal Napoli per la prossima stagione

Raffaele Palladino è uno degli allenatori più ambiti del momento. Attualmente guida il Monza ed è tra i candidati principali per la successione di Italiano alla Fiorentina. Il suo nome piace anche ad altre squadre di Serie A, inclusa il Napoli, dove il presidente Aurelio De Laurentiis ha mostrato interesse. Tuttavia, la decisione del Napoli non è ancora stata presa: Vincenzo Italiano sembra essere il favorito per la panchina futura del Napoli, ma Antonio Conte rimane il sogno nel cassetto di De Laurentiis. La sensazione è che il presidente farà di tutto per convincere Conte prima di esplorare altre opzioni. Tra i nomi considerati per la panchina del Napoli, secondo quanto riportato su Il Mattino, ci sono anche Francesco Farioli del Nizza e, appunto, Raffaele Palladino, attuale allenatore del Monza, che domenica affronterà proprio il Napoli in una partita di Serie A.