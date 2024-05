KKN – Conte-Napoli, siamo al 75%. Possibile chiusura la prossima settimana: le ultime

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito delle ultime notizie relative all’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli per la prossima stagione. Secondo quanto riportato, la scelta sarebbe ricaduta su di lui, anche se non si è in dirittura d’arrivo: infatti, la trattativa sarebbe al 75%. C’è la scelta e l’intenzione di andare avanti, ma ci sono ancora dei parametri da sistemare. In questa settimana è molto difficile che tutto si possa chiudere, delle novità potrebbero arrivare nella prossima, anche lunedì o martedì. Al momento, si discute su ingaggio, clausola, progettualità e mercato. Aurelio De Laurentiis ha fretta e non aspetta più altri profili come Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli.