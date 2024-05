Demiral su Gasperini: “Non mi piace come tratta i giocatori, non ci andrei a cena”

Merih Demiral, difensore turco dell’Al-Ahli, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato anche del suo rapporto con Gian Piero Gasperini, suo allenatore all’Atalanta e uno dei tecnici maggiormente accostati al Napoli per la prossima stagione. A tal proposito, il calciatore ha così risposto.

“Gasperini? Io non l’ho salutato quando ho lasciato l’Atalanta, e lui non mi ha più cercato. Gasperini come allenatore non si discute, ci sono i risultati che parlano per lui. Però a me non piace il modo in cui tratta i suoi calciatori. Umanamente preferisco tecnici come De Zerbi, Sarri e Pirlo: con loro andrei anche a cena, con Gasperini no”.