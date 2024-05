Inter, il vice-Ds: “Orgogliosi che Zielinski ci abbia scelto”

Dario Baccin, vicedirettore sportivo dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Tra gli argomenti, si è parlato anche a proposito dell’approdo di Piotr Zielinski in nerazzurro. Questo, diventerà ufficiale il primo luglio 2024, al termine del suo contratto con il Napoli. Di seguito, le sue parole.

“Mercato? Come in tutte le sessioni ci saranno delle difficoltà anche quest’anno. In questo gruppo c’è poco da cambiare, visto che ha fatto molto bene. Siamo orgogliosi di avere inserito nel nostro organico due giocatori come Zielinski e Taremi, siamo orgogliosi che ci abbiano scelto. Qualche cambiamento fisiologico ci sarà, ma lavoreremo per dare al mister giocatori funzionali. Il progetto vuole essere vincente anche in futuro”.