Moggi: “Champions? Il Napoli potrebbe anche farcela, vi spiego”

Luciano Moggi è intervenuto nel corso della trasmissione Azzurro 99 su Campi Flegrei tv. L’ex direttore del Napoli ha parlato della possibilità del Napoli di centrare la Champions, cosa per nulla impossibile secondo il suo parere. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Nella vita non si dà mai nulla per scontato, si cerca sempre di migliorare ed il Napoli sta facendo questo. Con Calzona si è acquisita anche sicurezza quindi sperare è possibile. Il gap non è semplice da colmare, ma il problema di fondo è che il Napoli deve trovare un filotto di vittorie come fatto lo scorso anno e praticamente potrebbe anche farcela. Ci vuole un Napoli diverso rispetto a quello visto fino ad ora. Caso Acerbi-Juan Jesus? Difficile prendere le parti da Acerbi, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni ha detto qualcosa che non poteva dire. Prossimo allenatore del Napoli? Dovreste chiederlo a De Laurentiis”