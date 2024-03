Fedele: “Con l’Atalanta capiremo se sarà un sabato santo o un sabato di passione. Caso Acerbi? Vicenda gestita male”

Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. L’ex procuratore dei fratelli Cannavaro ha parlato della sfida tra Napoli e Atalanta. Dopo la sosta, il big match sarà fondamentale per comprendere le sorti degli azzurri per la qualificazione in Champions League. Ecco cosa ha detto a riguardo Fedele.

“Il Napoli andrà in Champions League? Non lo so, questo è il mio sogno. Ho un braccialetto che porto da tempo, prima ancora dello scudetto, Ogni tanto chiudo gli occhi, esprimo il mio desiderio e lo guardo. Spero che i partenopei possano farcela ad andare in Champions. La partita contro l’Atalanta sarà fondamentale. Capiremo se gli azzurri potranno coltivare il loro sogno Champions fino alla fine oppure no. Sarà un sabato santo oppure di passione? Lo scopriremo tra una settimana…

Caso Acerbi? La vicenda è stata gestita male. Fossi stato il suo agente mi sarei comportato diversamente.

La costruzione dal basso va fatta solo in certe condizioni. Non sono contrario, ma volte si esagera e si sbaglia“.