Ranking Uefa aggiornato, il Napoli chiude in 15esima posizione

Il Napoli ha interrotto ieri il suo cammino europeo di questa stagione, a causa della sconfitta subita contro il Barcellona. Di conseguenza, non vedrà crescere i suoi punti nel ranking Uefa per questa annata, ovvero la speciale classifica dalla quale vengono stabiliti i sorteggi e le fasce per le coppe europee. Attualmente, il Napoli è in quindicesima posizione ed è fermo ad un coefficiente di 80000, lo stesso di Juventus e Villarreal. I partenopei però si collocano in una posizione superiore in quanto autori di un miglior cammino europeo nel corso di questa stagione. Gli azzurri sono la terza italiana, e seguono l’Inter sesta e la Roma nona. Più staccate Atalanta (21esima), Milan, (29esimo), Lazio (32esima), e Fiorentina (56esima).