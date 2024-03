Osimhen, piogge di insufficienze dai quotidiani: “sempre in fuorigioco e il gol che si divora…”

Chi si aspettava una grande Osimhen rimarrà deluso, nella partita di ieri il nigeriano è risultato tra i peggiori in campo ecco i voti dei principali quotidiani.

La Gazzetta dello Sport: “Pronti e via si divora una colossale azione da rete, nei primi 20 minuti va 4 volte in fuorigioco, voto 5.

Corriere dello sport: “Gioca in mezzo all’esperto Araujo e al diciassettenne Cubarsì, contro una linea alta, sempre sul filo di un fuorigioco che diventa trappola sistematica. Però lotta e i primi segnali sono i suoi, anche al tiro. E nella fase clou, in una delle danze forsennate in area, s’era pure conquistato il rigore proprio per fallo di Cubarsì: negato, che rimpianto”. Voto 5

Tuttosport: “Costantemente in fuorigioco, non riesce a connettersi praticamente mai all’incontro”. Voto 5

“Corriere della sera: “Finisce tre volte in fuorigioco nei primi 21 minuti, quattro in tutto il primo tempo. Partita anonima”. Il centravanti soffre molto la marcatura dei difensori avversari. Voto 5

TMW: “Si mangia un gol già fatto in apertura, ma per sua fortuna era in fuorigioco. Araujo e Cubarsi lo annullano, anche se al 50′ su di lui c’era molto probabilmente un calcio di rigore. Insieme a Kvara è per distacco il campione partenopeo che meno risponde presente nella gara più importante dell’anno”. Voto 5