VIDEO – “Lui è laziale”. Spunta un nuovo video di ADL in cui strappa Politano dall’intervista a Sky

Negli ultimi giorni ha fatto discutere un gesto di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Infatti, ha interrotto un’intervista di Sky a Matteo Politano dichiarando che con loro non può parlare. In un nuovo filmato che sta girando in rete in queste ultime ore, si può notare il patron parlare di come si fosse accordato con l’emittente per far condurre l’intervista a Gianluca Di Marzio e non da Massimo Ugolini, accusato di essere laziale. “Anche tu, cosa ci fai? Ho parlato con i tuoi capi, con Ferri, mi ha detto: ti sta bene Di Marzio? Va bene. Lui è laziale (rivolto a Massimo Ugolini)”. Infine, in chiusura di video, ADL si rivolge al cameraman in questo modo “Non devi riprendere quando parlo, hai capito? Scemo!” per poi spintonarlo.

De Laurentiis non ce l'aveva con Sky Sport ma con Massimo Ugolini, colpevole di essere laziale.



La spinta sul cameraman non è neppure una risposta a un qualche insulto.



Per il bene del suo Napoli, ADL deve tornare a lavorare dietro le quinte. Come nell'anno dello scudetto. pic.twitter.com/wIKSWgnGsc — Costantino Giannattasio (@CostaGianna5) March 13, 2024