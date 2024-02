Foggia: “Gaetano al Cagliari? Scelta giusta. Ngonge? Forte, ma è da 4-3-3”

Pasquale Foggia, ex calciatore e oggi dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito degli ultimi movimenti di mercato in casa Napoli e non solo.

“Secondo me Mazzarri può scegliere sia la difesa a tre che a quattro, ma prenderà le decisioni partita per partita a seconda della forma dei giocatori. Lui ha grande scelta perché il Napoli ha grandi campioni, però sarà importante capire anche in base agli avversari. Gaetano a Cagliari? Sarebbe la scelta giusta perché Gianluca ha bisogno di continuità e di partite per tornare a Napoli da calciatore importante e soprattutto titolare. Ngonge? Giocatore forte, io lo seguivo già quattro anni fa e ho provato a portarlo a Benevento. Ma è un calciatore da 4-3-3, ha bisogno della linea per essere decisivo e puntare l’uomo, bisogna metterlo nelle condizioni giuste per rendere”.