Piove sul bagnato in casa Barcellona. Dopo Joao Felix si fa male anche Ferran Torres, che sarà costretto a saltare l’andata di Champions contro il Napoli. A darne la notizia è stato Javi Miguel, giornalista e collaboratore di Diario AS che su X scrive: “Ferran Torres indisponibile per l’andata di Napoli. 4/5 settimane di stop. E anche fortunato, perchè il tendine prossimale del bicipite femorale della gamba destra non è interessato”.