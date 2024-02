E’ iniziata oggi alle 12:00 la vendita libera dei biglietti per Napoli-Barcellona in programma il 21 febbraio allo Stadio Maradona alle ore 21:00. Curve superiori esaurite, restano alcuni tagliandi per i Distinti superiori. Questi i prezzi:

Vendita libera

Curva Inferiore 45 euro, Curva Superiore 65 euro, Distinti Inferiori 80 euro, Distinti Superiori 150 euro, Tribuna Nisida 200 euro, Tribuna Posillipo 250 euro.