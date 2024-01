FOTO – Gollini esulta: “Spirito e senso d’appartenenza!”

Il duro infortunio ha obbligato Alex Meret a stare lontano dai campi per molto tempo. Se per il friulano si è chiusa (almeno temporaneamente) una porta, per Pierluigi Gollini questa si è aperta. Certo, non è comunque qualcosa che fa stare serene sereno un portiere: l’ex Fiorentina e Atalanta dovrà comunque difendere questa porta. Gollini (o Gollorius, se preferite) sa di essere il secondo, ma questa sfida non lo ha mai spaventato e, anzi, ha sempre risposto “presente”.

Intanto, nonostante il difficile periodo azzurro, il Napoli ha superato la semifinale di Supercoppa. Una prestazione non brillante, ma sicuramente una vittoria meritata. L’indomani del 3-0 sulla Fiorentina Gollini esulta sui social e scrive: “Spirito e senso d’appartenza, forza ragazzi!”. Una gioia meritatissima: incolpevole del difficile periodo, dopo il 3-0 subito a Torino, il portiere è andato a scusarsi sotto la curva. Più spirito e senso d’appartenenza di così…