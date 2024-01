Grassani: “Il Napoli non rischia nessuna sanzione sportiva. Diverso per De Laurentis”

Dopo le news odierne sul caso De Laurentis, ecco che arrivano le dichiarazioni dell’avvocato Grassani. L’avvocato della SSC Napoli è stato ascoltato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, fornendo delucidazioni sull’attuale situazione di Aurelio De Laurentis.

Falso in bilancio per l’acquisto di Osimhen?

“Non ne sono a conoscenza. So solo che, qualora la Procura di Roma avesse chiuso l’indagine ritenendo sussistente tale ipotesi, essa porterebbe a soli rischi penali per il presidente. Questi ultimi, chiaramente, sarebbero da verificare e da contestare in dibattito“, quanto annunciato subito dall’avvocato.”

“Dal punto di vista sportivo, gli stessi giocatori implicati nella trattativa hanno portato al proscioglimento del club e dei dirigenti da qualsiasi accusa.” Al momento serve calma. La notizia di oggi non è altro che un solo tassello inserito in un puzzle cui mancano numerosi elementi. Mancano elementi fondamentali, la difesa per squadra e dirigenti, un’opinione del GIP e tanto altro“.

Il Napoli rischia qualcosa?

“La SSC Napoli non rischia nessuna sanzione sportiva, in quanto prosciolta già in passato da ogni qualsivoglia capo d’accusa. Tutt’altro discorso invece per De Laurentiis, che rischia sanzioni panali quali multa, deferimento o addirittura carcere. Trattasi però di ipotesi ancora lontane, dato che le accuse nei confronti del patron dovranno prima essere confermate e poi contestate dalla difesa, che porteranno ad una decisione finale solo in seguito ad un processo.“