Lozano: “Gattuso non mi conosceva. Il primo anno è stato terribile, piangevo dalla disperazione”

Hirving Lozano, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista al talk show messicano Hugo Sanchez Presenta. Tra gli argomenti, si è parlato anche della sua esperienza in maglia azzurra e in particolare del suo rapporto con il tecnico Gennaro Gattuso. “Non mi conosceva. nemmeno sapeva in quale posizione giocassi. Da calciatore, in momenti del genere pensi: ‘Wow, qua le cose non vanno bene’. Infatti sotto la sua gestione ero sempre in panchina. È stato un anno terribile, ho pianto tanto con mia moglie per la disperazione perché quando ti rendi conto di essere migliore di altri e di non ricevere comunque una possibilità ti poni una domanda. Il primo anno non ci siamo mai parlati, mentre in quello successivo si è avvicinato un po’ di più”.