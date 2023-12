CdS – Rinnovo Zielinski, accordo trovato ad agosto, ecco perché non va in porto. La situazione

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito del rinnovo di Piotr Zielinski, in scadenza nel 2024. Secondo quanto riportato, il polacco avrebbe intenzione di rinnovare, anche grazie al suo ottimo rapporto con la città. L’accordo, trovato già in agosto, non va in porto perché manca l’accordo con l’agente. Infatti, manca l’intesa a proposito delle commissioni. Intanto, su di lui c’è un’importante corte che vede l’Inter in prima fila. A seguire, ci sono la Juventus e il West Ham, oltre la pista saudita che resta viva sullo sfondo.