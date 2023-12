Roma-Napoli sarà diretta da Colombo di Como. Al Var Irrati

Sono state diramate le designazioni arbitrali per quanto riguarda Roma-Napoli, partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A che andrà in scena allo Stadio Olimpico il giorno 23 dicembre alle ore 20:45. La gara sarà diretta da Andrea Colombo della sezione di Como, che verrà assistito dai guardalinee Di Iorio e Tolfo, mentre il quarto uomo sarà La Penna. Il Var sarà presieduto da Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, e ad assisterlo ci sarà Giua. Di seguito, la designazione completa.

