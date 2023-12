Di Napoli, ex giocatore di Napoli e Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole: “La gara di domenica sarà molto importante, un risultato negativo degli azzurri complicherebbe forse definitivamente la corsa scudetto. Mazzarri ha trovato un ambiente carico e che ripone tanta fiducia in lui. Per quanto riguarda Kvaratskhelia, sta tornando al suo livello”.