La Juventus ha battuto il Monza per 2-1 all’U-Power Stadium. La vittoria è arrivata al 94′ con la rete di Gatti, dopo che i brianzoli avevano trovato il pari al 91′. Maurizio Pistocchi ha commentato su X la gara con una provocazione ad Allegri: “La Serie A vorrebbe incassare 1 miliardo di euro dalla vendita dei diritti esteri per il prossimo triennio. Resta un mistero chi e perché dovrebbe spendere per vedere un calcio che non emoziona e non appassiona“.