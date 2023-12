CdM: “Il progetto per lo stadio c’è, vengano riaperti i parcheggi chiusi da Italia 90”

Il Corriere del Mezzogiorno corregge il Sindaco Manfredi che afferma che il Napoli dovrebbe presentare un progetto serio. Il quotidiano spiega che “è il caso di riaprire i cassetti del progetto del Napoli che fu bocciato dal Comune perché lo stadio, da poco più di 41 mila posti, fu ritenuto ‘troppo piccolo per le esigenze della città’: Era firmato dall’architetto Zavanella, lo stesso dello Stadium. Sarebbe stato «ecocompatibile» con circa 20 mila posti in meno e, tratto distintivo, senza la pista d’atletica e senza il terzo anello. Il campo di gioco sarebbe stato «centrato» rispetto agli attuali spalti, i quali sarebbero stati collocati a 7 metri di distanza dal campo”. Inoltre, “era previsto un museo e negozi per il merchandising. Nella tribuna Posillipo sarebbero stati realizzati 23 Sky box, 8 Field box a livello del campo, con l’apertura di due terrazze sul secondo anello in corrispondenza del nuovo Club 400”. Ancora: “Poi i parcheggi sottostanti chiusi dai tempi di «Italia 90» che sarebbero stati riaperti in prossimità della Posillipo e della Curva A: ciò avrebbe permesso l’utilizzo di 380 posti auto in più. L’attuale copertura sarebbe stata rimossa e sostituita da una in membrana di Pvc, molto più leggera, che avrebbe lasciato passare l’8% di luce in più, senza vibrazioni. Pannelli fotovoltaici avrebbero integrato la nuova copertura garantendo l’energia. E con un parcheggio interrato per 1.000 posti auto a piano su uno o più livelli“, conclude il quotidiano.