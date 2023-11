Corbo: De Laurentiis? Si è accorto del pericolo che sta attraversando gli azzurri

Antonio Corbo, editorialista, analizza il momento del Napoli nel edizione odierna di Repubblica.

“De Laurentiis si è accorto in tempo dei pericoli. Ha visto una squadra tatticamente scombinata, con Garcia che si vantava di non conoscerne il passato, compreso il modulo scudetto. Ma anche turbata da fibrillazioni e insofferenze. Per anomalo che sia, ha funzionato l’intervento del presidente a sostegno di Garcia. I lunghi giorni spesi nella noia grigioverde di Castel Volturno hanno per ora migliorato i profili etici, tecnici, atletici”