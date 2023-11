De Paola: “Garcia? Si offende pure quando uno gli fa una domanda legittima”

Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto sulle frequenze radio di TMW per analizzare il momento del Napoli.

Come è sembrato il Napoli sabato a Salerno? :”II Napoli mi è sembrato poca roba. Dall’altra parte la Salernitana è in difficoltà, poca roba anche Garcia quando si offende per la domanda sui sette punti di distacco dall’lnter, domanda posta in maniera estremamente educata. lniziamo a capire bene le domande e capire bene l’italiano, una domanda legittima non è offensiva. Il calcio e la vita sono piombati in becerume enorme, tutti vogliono la stampa amica. Con la stampa nemica, semplicemente onesta, non ci parlo.”