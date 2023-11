La sosta per le nazionali comincerà prima per Rrahmani che non ci sarà contro l’Empoli al Maradona in programma domenica alle ore 12:30. Il motivo?, La UEFA ha programmato il match tra Kosovo e Israele proprio domenica, si doveva disputare il 15 ottobre ma poi era stata rinviata per questioni di sicurezza a causa dei conflitti con la Striscia di Gaza.