Cds – Raspadori ancora titolare, ecco il motivo

Giacomo Raspadori è stato schierato come titolare per la terza volta consecutiva al centro dell’attacco del Napoli nel grande scontro contro il Milan. Il motivo di questa decisione è spiegato dal Corriere dello Sport. L’ex giocatore del Sassuolo offre una varietà di movimenti in avanti, spostandosi tra i centrali avversari e aprendo spazi, permettendo ai centrocampisti di fare incursioni e talvolta cercando l’occasione da solo.

Di conseguenza, Giovanni Simeone sembra destinato a prendere nuovamente posto in panchina. Questa scelta riflette l’importante investimento fatto dal Napoli quando, oltre un anno fa nell’estate del 2022, Aurelio De Laurentiis ha stanziato 35 milioni di euro per convincere il Sassuolo a cedere Raspadori.