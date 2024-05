Di Marzio: “Il Napoli è ancora indeciso e non molla Gasperini, la situazione”

Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli starebbe pensando seriamente a Gasperini sulla panchina azzurra. La società partenopea hanno già una bozza di accordo con l’allenatore dell’Atalanta. Si aspetta però di capire in pochi giorni che margini ci saranno per una sua partenza da Bergamo. Gasperini starebbe riflettendo perché c’è stato un primo incontro per il rinnovo con i bergamaschi, dove sono state chieste determinate garanzie, al di là della parte economica. Si attendono aggiornamenti.