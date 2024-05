Schwoch: “Il Napoli se prende Conte e Lukaku punta al campionato”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Sicuramente è un allenatore che è sempre stato al centro del progetto di De Laurentiis. Ciro Ferrara conosce bene la piazza ed è una persona di spessore, mi auguro che una persona come lui possa arrivare a Napoli, potrebbe dare una grande mano, allo stesso tempo mi auguro che Conte possa essere l’allenatore del Napoli perché vorrebbe dire puntare allo scudetto. Io penso che Lukaku possa essere un giocatore importantissimo soprattutto con l’arrivo di Conte. A me piace tanto Zirkzee, ha delle qualità incredibili gioca per fare gol ma anche per la squadra e lega il gioco, fermo restando che Lukaku è un attaccante che conosce bene Conte ed ha già segnato molto in Serie A”.